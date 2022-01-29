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Бывший глава СБУ Смешко: в случае войны с Украиной Россия «проиграет однозначно»

Бывший глава СБУ Смешко: в случае войны с Украиной Россия «проиграет однозначно»

В случае военного конфликта с Украиной Российская Федерация «проиграет однозначно». Соответствующий прогноз озвучил Игорь Смешко, бывший председатель Службы безопасности Украины.

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