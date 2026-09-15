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Царьград

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Непал ужесточил требования для альпинистов на Эверест

Непал ужесточил требования для альпинистов на Эверест

Власти Непала разрабатывают новые требования для восхождения на Эверест. Альпинистам потребуется опыт высокогорных экспедиций.

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