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Царьград

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Алаудинов: Украина на грани демографической катастрофы

Алаудинов: Украина на грани демографической катастрофы

Командир «Ахмата» заявил, что украинский народ не сможет восстановиться после таких потерь.Командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апты Алаудинов дал оценку демографической ситуации на Украине, назвав её критической.

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