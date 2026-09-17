Алаудинов: Украина на грани демографической катастрофы

Командир «Ахмата» заявил, что украинский народ не сможет восстановиться после таких потерь.Командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апты Алаудинов дал оценку демографической ситуации на Украине, назвав её критической.
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