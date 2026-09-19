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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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👧 Дети готовы проводить за экранами часы напролёт, и первыми от этого страдают

👧 Дети готовы проводить за экранами часы напролёт, и первыми от этого страдают глаза. Как защитить зрение ребёнка и снизить нагрузку без лишних запретов — разобрали в карточках.

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