👧 Дети готовы проводить за экранами часы напролёт, и первыми от этого страдают глаза. Как защитить зрение ребёнка и снизить нагрузку без лишних запретов — разобрали в карточках.
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