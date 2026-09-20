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Аргументы и Факты

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Глава ЦИК назвала прошедшую избирательную кампанию очень сложной

Глава ЦИК назвала прошедшую избирательную кампанию очень сложной

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что завершившаяся избирательная кампания стала наиболее сложной за весь период ее политической деятельности.

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