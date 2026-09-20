Глава ЦИК назвала прошедшую избирательную кампанию очень сложной

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что завершившаяся избирательная кампания стала наиболее сложной за весь период ее политической деятельности.
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