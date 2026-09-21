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Аргументы и Факты

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Муж Брижит Бардо назвал продажу её личных вещей скандалом

Муж Брижит Бардо назвал продажу её личных вещей скандалом

Бернар д’Ормаль, последний супруг Брижит Бардо, назвал «скандальным» аукцион по продаже личных вещей звезды, организованный в понедельник ее фондом.

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