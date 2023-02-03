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Доноров органов, давших согласие на трансплантацию, обследуют бесплатно

Доноров органов, давших согласие на трансплантацию, обследуют бесплатно

Доноры органов и тканей, давшие письменное информированное согласие на трансплантацию, будут бесплатно проходить все необходимые медицинские обследования - такая норма включена в программу госгарантий на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

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