Доноров органов, давших согласие на трансплантацию, обследуют бесплатно

Доноры органов и тканей, давшие письменное информированное согласие на трансплантацию, будут бесплатно проходить все необходимые медицинские обследования - такая норма включена в программу госгарантий на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
Доноры органов и тканей, давшие письменное информированное согласие на трансплантацию, будут бесплатно проходить все необходимые медицинские обследования - такая норма включена в программу госгарантий на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
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