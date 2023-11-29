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Дайверы орловского клуба «Диво» покорили находками египетского генерала

Дайверы орловского клуба «Диво» покорили находками египетского генерала

Накануне, 28 ноября, орловский дайвер-клуб «Диво» отметил свой 20-летний юбилей.  За это время команда орловских дайверов из развлекательного клуба, обучающего всех желающих дайвингу, доросла до ведущего научно-исследовательского клуба.

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