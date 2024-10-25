Худела на препаратах: Телеведущая Виктория Боня раскрыла секрет быстрого похудения

Телеведущая Виктория Боня призналась, что смогла похудеть только на препаратах Всего за два месяца блогеру и телеведущей Виктории Боне удалось воплотить мечту многих женщин, пытающихся сбросить лишние килограммы за рекордно короткий срок.
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