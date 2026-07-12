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Газета.ру

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The Times: в Хельсинки создали сеть из 5,5 тысячи бомбоубежищ

The Times: в Хельсинки создали сеть из 5,5 тысячи бомбоубежищ

Власти Финляндии создали под столицей страны масштабную сеть подземных сооружений, включающую около 5,5 тысячи бомбоубежищ, способных использоваться как в повседневной жизни, так и в случае чрезвычайных ситуаций.

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