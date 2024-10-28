Губернаторы двух регионов России могут уйти в отставку до конца 2024 года: Стали известны вероятные причины

Дмитрий Гурин

"Вероятные причины отставки указанных губернаторов разные – Голубев, который занимает свой пост с 2010 года, может уйти со своей должности из-за длительного пребывания на этом посту и связанной с этим усталости от управления. " ....... а так же глобальное (другого словарного слова не найду) недовольство жителями области "работой" его "управленческого аппарата"..... может и главу города Ростова-на-Дону, ЛоХвиненко, с собой прихватит? Достали его тупые идеи по развитию города и его инфраструктуры, когда здания даже в центре города рушатся (прям практически напротив здания городской администрации), не говоря уже об огромном количестве "зданий скелетов" в центре города и помойной привокзальной площади.