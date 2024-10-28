Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 691 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • НАТАЛЬЯ Силкина
    Всегда эти цыгане живут по своим законам,не работают,а живут отлично ,никто им не указ, разбаловали мы всякие н...Слово взял Жога. ...
  • АндрейБорков
    Что будет, если С...
  • Иван Вакула
    Нельзя недооценивать противника, он ещё силён и очень коварен, от них можно ожидать всего, в том числе и внезапного ...Ситуация "аховая"...

Губернаторы двух регионов России могут уйти в отставку до конца 2024 года: Стали известны вероятные причины

Губернаторы двух регионов России могут уйти в отставку до конца 2024 года: Стали известны вероятные причины

До конца 2024 года губернаторы двух регионов России – Ростовской области и республики Коми могут уйти в отставку, сообщают источники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Гурин
&quot;Вероятные причины отставки указанных губернаторов разные – Голубев, который занимает свой пост с 2010 года, может уйти со своей должности из-за длительного пребывания на этом посту и связанной с этим усталости от управления. &quot; ....... а так же глобальное (другого словарного слова не найду) недовольство жителями области &quot;работой&quot; его &quot;управленческого аппарата&quot;..... может и главу города Ростова-на-Дону, ЛоХвиненко, с собой прихватит? Достали его тупые идеи по развитию города и его инфраструктуры, когда здания даже в центре города рушатся (прям практически напротив здания городской администрации), не говоря уже об огромном количестве &quot;зданий скелетов&quot; в центре города и помойной привокзальной площади.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх