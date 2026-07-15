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Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён продал свою единственную квартиру

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён продал свою единственную квартиру

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён продал свою единственную квартиру, сообщает The Korea Herald. По данным издания, сейчас уже заключён предварительный договор на продажу, а в ближайшие дни будет подписан и основной.

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