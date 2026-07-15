Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён продал свою единственную квартиру, сообщает The Korea Herald. По данным издания, сейчас уже заключён предварительный договор на продажу, а в ближайшие дни будет подписан и основной.
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