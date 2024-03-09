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Одни охи да вздохи: Зеленский попал в казус на встрече с Эрдоганом

Одни охи да вздохи: Зеленский попал в казус на встрече с Эрдоганом

Синхронист не смог внятно перевести президенту Украины Владимиру Зеленскому слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и вопрос от журналиста во время пресс-конференции после встречи глав двух государств в Стамбуле.

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