Одни охи да вздохи: Зеленский попал в казус на встрече с Эрдоганом

Синхронист не смог внятно перевести президенту Украины Владимиру Зеленскому слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и вопрос от журналиста во время пресс-конференции после встречи глав двух государств в Стамбуле.
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