HR: актёр Юра Борисов может сыграть роль в фильме про компанию OpenAI

Российский актёр Юра Борисов может сыграть одну из главных ролей в фильме про основателей американской компании OpenAI, разработавшей чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT, написал журнал The Hollywood Reporter.
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