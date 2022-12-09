«Барса» не может заявить Гави за основу из-за раздутой ведомости зарплат. Из-за этого он играет под 30-м номером, хотя хочет 6-й

Гави не числится игроком основного состава «Барселоны» из-за финансовых проблем клуба. Как пишет Marca, из-за раздутой зарплатной ведомости каталонский клуб не только не сможет подписать новичков в январе, но и не зарегистрирует Гави как игрока основного состава.