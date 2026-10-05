Bloomberg сообщает: цены на сахар выросли до годового максимума

Мировые цены на сахар достигли годового максимума из-за климатического явления Эль-Ниньо. Это привело к изменению условий в регионах производства, например, в Бразилии, Индии и Таиланде, и может грозить дефицитом сахар-сырца.
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