Петербург лидирует в списке регионов по вовлеченности жителей в малый и средний бизнес

Также среди лучших оказались Новосибирская область и Москва Рейтинг регионов РФ по занятости населения на предприятиях малого и среднего предпринимательства (МСК) возглавили Петербург, Новосибирская область и Москва, пишет РИА Новости.
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