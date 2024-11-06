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На Южном Урале усовершенствовали практику инициативного бюджетирования

На Южном Урале усовершенствовали практику инициативного бюджетирования

При реализации инициативных проектов муниципалитетам станет проще направлять деньги, сэкономленные от торгов, на другие инициативы жителей, в том числе на те, которые не прошли конкурсный отбор из-за отсутствия или нехватки финансирования.

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