— Восемьдесят два года, а всё туда же! Ведь вдова она, свободная! Вот и прилипла, как банный лист! А ты и рад, улыбаешься! Я всё видела! — Да что ты видела, Оля? — удивлялся Иван Тимофеевич.
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— Восемьдесят два года, а всё туда же! Ведь вдова она, свободная! Вот и прилипла, как банный лист! А ты и рад, улыбаешься! Я всё видела! — Да что ты видела, Оля? — удивлялся Иван Тимофеевич.
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