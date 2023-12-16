Foreign Policy: визит Зеленского в США ухудшил положение Украины

Ситуация для Киева только ухудшилась из-за недавнего визита президента Владимира Зеленского в США. Журнал Foreign Policy пишет, что глава Украины лишний раз убедил представителей Республиканской партии в том, что необходимо прекратить финансирование и сосредоточиться на миграционной проблеме на границе.