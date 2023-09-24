Как в Крыму рассматривают жалобы пациентов и повышают качество медпомощи

Новое оборудование, ремонт в больницах, установка фельдшерско- акушерских пунктов и привлечение узкопрофильных специалистов… В Крыму активно работают над повышением уровня медицинской помощи, тем не менее пациенты довольны её качеством не всегда.
Новое оборудование, ремонт в больницах, установка фельдшерско- акушерских пунктов и привлечение узкопрофильных специалистов… В Крыму активно работают над повышением уровня медицинской помощи, тем не менее пациенты довольны её качеством не всегда.
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