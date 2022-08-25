"Умные" киоски для туристов заработали в четырех городах Приморья

ПАО "МТС", одна из ведущих российских компаний по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, обеспечила цифровой инфраструктурой более 30 туристических информационных киосков, запущенных в тестовом режиме в Приморье.
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