Медведев назвал единственный способ сохранить Россию

Единственный способ сегодня сохранить Россию — это одержать победу в специальной военной операции. Об этом заявил Дмитрий Медведев, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».
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