Почетный президент РФС отреагировал на появление российских флагов на Евро-2024

Вячеслав Колосков заявил, что российские флаги на Евро вывесили смелые люди Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на появление флагов страны на матче открытия Евро-2024, проходящего в Германии.
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