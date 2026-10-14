Атлантида. Математика против мифа

Добро пожаловать в авторскую рубрику научного журналиста Татьяны Строгановой «Открытый вопрос»! Это территория, где наука встречается с тайной, территория для тех, кто не боится смотреть в бездну неизвестного вооруженным глазом.
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