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Это лишнее: начальник военной разведки Украины Буданов* считает ненужным говорить людям правду о войне

Это лишнее: начальник военной разведки Украины Буданов* считает ненужным говорить людям правду о войне

БлокнотРУ Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) высказался по поводу, что следует знать гражданам страны о войне, а что следуют тщательно скрывать.

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