Украина будет в центре глобальной политической игры и плацдармом для глобальной войны с Дональдом Трампом, создавать основу для дискредитации его инициатив по мирному урегулированию, а президент Украины Владимир Зеленский будет продолжать войну, поскольку не заинтересован в аудите вложенных Демпартией США в Украину сотен миллиардов долларов.