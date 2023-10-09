Пограничная полиция подвела итоги недели

На «зеленой границе» и в пунктах пересечения границы было зарегистрировано 245 событий и составлены протоколы в отношении 262 человек за нарушение пограничного и миграционного законодательства Республики Молдова, а именно: - 47 нарушений режима пограничной зоны и пунктов пропуска; - 68 человек нарушили границу или режим пребывания на территории Республики Молдова; - 138 нарушений режима дорож .