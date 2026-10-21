«ПСЖ» забил 14 мячей в трех стартовых встречах общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27. Парижане продолжили результативную серию 20 октября, победив «Барселону» (4:2).
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