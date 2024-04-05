В Подмосковье из-за паводка эвакуируют садоводов и автомобили

5 апреля вода поднялась в реках Московской области до уровня, близкого к абсолютным рекордам.В Московской области продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности из-за весеннего разлива: уже затапливает жилые комплексы.
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