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Царьград

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В Подмосковье из-за паводка эвакуируют садоводов и автомобили

В Подмосковье из-за паводка эвакуируют садоводов и автомобили

5 апреля вода поднялась в реках Московской области до уровня, близкого к абсолютным рекордам.В Московской области продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности из-за весеннего разлива: уже затапливает жилые комплексы.

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