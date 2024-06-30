26 выпускников Карагандинского университета Казпотребсоюза получили приглашения на службу в ОВД

ДП Карагандинской области и Карагандинский университет Казпотребсоюза в соответствии с Меморандумом, подписанного в прошлом году, тесно сотрудничают в плане подготовки будущих кадров для органов внутренних дел.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии