В чем магия броска Овечкина? Разобрали на молекулы

Детали от Юрия Безуглого. Невероятный бросок Александра Овечкина – его фирменное оружие. Именно это сделало Ови лучшим снайпером в истории НХЛ! Биомеханика его броска – это сочетание техники, силы, координации и уникальных физических данных.