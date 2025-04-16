В чем магия броска Овечкина? Разобрали на молекулы

Детали от Юрия Безуглого. Невероятный бросок Александра Овечкина – его фирменное оружие. Именно это сделало Ови лучшим снайпером в истории НХЛ! Биомеханика его броска – это сочетание техники, силы, координации и уникальных физических данных.
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