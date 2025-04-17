Наместников сделал передачу в матче с «Анахаймом». Форвард «Виннипега» завершил регулярку с 11+27 в 78 играх

Форвард завершил чемпионат НХЛ, набрав 38 (11+27) очков в 78 играх. Сегодня за 16:11 (1:56 – в большинстве) у россиянина 4 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 55% выигранных вбрасываний (6 из 11), полезность – «плюс 1».
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