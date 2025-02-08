Меркурис: Зеленский может обмануть Трампа при продаже ресурсов

Владимир Зеленский может обмануть главу США Дональда Трампа по вопросу предоставления редкоземельных металлов Вашингтону, сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive.
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