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Рязанские новости

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В Рязани до 15 августа будет ограничено движение транспорта на улице Пожалостина

В Рязани до 15 августа будет ограничено движение транспорта на улице Пожалостина

Рязани из-за проведения аварийного ремонта канализационного коллектора на улице Пожалостина ограничат движение транспорта от пересечения с улицы Кудрявцева до пересечения с Первомайским проспектом по полосе движения в сторону проспекта.

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