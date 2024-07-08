В Рязани до 15 августа будет ограничено движение транспорта на улице Пожалостина

Рязани из-за проведения аварийного ремонта канализационного коллектора на улице Пожалостина ограничат движение транспорта от пересечения с улицы Кудрявцева до пересечения с Первомайским проспектом по полосе движения в сторону проспекта.
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