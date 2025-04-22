Диетолог Арзамасцев: как безопасно наслаждаться шашлыком и сохранить здоровье

Эксперт Евгений Арзамасцев предупреждает о рисках шашлыка для желудка и общего здоровья. Он советует ограничивать употребление жирного мяса и выбирать диетические альтернативы, такие как индейка и рыба, для безопасного наслаждения любимым блюдом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии