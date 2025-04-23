Движение по трассе А-120 в Ленобласти будет полностью перекрыто из-за ремонтных работ на железнодорожном переезде

Ограничения введут с 22:00 25 апреля до 05:00 26 апреля ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает о полном перекрытии движения на автомобильной дороге федерального значения А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в Гатчинском округе Ленинградской области.
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