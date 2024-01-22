Военкор RT опубликовал видео уничтожения ротации ВСУ артиллерией

Военный корреспондент RT Александр Симонов опубликовал видео того, как бойцы 1-й танковой армии с хирургической точностью уничтожили ротацию ВСУ ударами из «Василька» и 120-мм миномёта на Купянском направлении.
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