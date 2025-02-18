Немецкий синтетический жир

Фото немецкой химической промышленности найти трудно, так что Leuna-Werke образца 1959 года Некоторые моменты немецкой экономики во время Второй мировой войны были окутаны, скажем так, атмосферой недосказанности.
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