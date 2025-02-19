Посмотрите, как в самой "свободной" стране мира депортируют незаконных мигрантов. И не рассказывайте потом о том, как в "деспотичной" России обижают мигрантов и диаспоры.
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Посмотрите, как в самой "свободной" стране мира депортируют незаконных мигрантов. И не рассказывайте потом о том, как в "деспотичной" России обижают мигрантов и диаспоры.
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