Главреда рязанского СМИ из Shkulev Media Holding оштрафовали за фейки о мобилизации

Решение мирового судьи судебного участка № 61 вступило в силу 14 февраля 2025 года. В зале суда установили, что главный редактор сетевого издания Александр Мойсеюк допустил распространение в СМИ фейков под видом достоверных сообщений, тем самым «создавая угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности».