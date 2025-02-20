62ИНФО | Новост...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

62ИНФО | Новости Рязани

176 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Кузь
    Рязанцам, для себя, нужно выезжать жить в другие места, где нет поборов.Почти 200 рязанце...
  • чак
    Дебила-рецидивиста на 20 лет сажать.Преступник-романт...
  • Людмила Лепаева
    Зачем они с голода пухнутРязанцы отправили...

Главреда рязанского СМИ из Shkulev Media Holding оштрафовали за фейки о мобилизации

Главреда рязанского СМИ из Shkulev Media Holding оштрафовали за фейки о мобилизации

Решение мирового судьи судебного участка № 61 вступило в силу 14 февраля 2025 года. В зале суда установили, что главный редактор сетевого издания Александр Мойсеюк допустил распространение в СМИ фейков под видом достоверных сообщений, тем самым «создавая угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх