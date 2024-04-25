22 апреля на базе нашего детского сада состоялось методическое объединение для руководителей физического воспитания на тему: ´Применение квест-игры как формы взаимодействия педагога с воспитанниками в физкультурно-оздоровительной работе в учреждении дошкольного образования´Руководители физического воспитания Рудович Л.
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