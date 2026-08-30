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ИА Регнум

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Женщина пострадала при ночной атаке БПЛА на Ростовскую область

Женщина пострадала при ночной атаке БПЛА на Ростовскую область

В ходе отражения воздушной атаки украинских беспилотников в Ростовской области 30 августа пострадала местная жительница.

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