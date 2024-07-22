Бывшая «дочка» Bank of America в России хочет стать бутиковым брокером

Брокерская компания «СПЭК Инвестмент», которая ранее была дочерней компанией Bank of America и называлась «Мерилл Линч Секьюритиз», а в 2023 году сменила собственника, планирует стать бутиковым брокером, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на саму компанию.