В Кузбассе открылся сезон навигации

Сегодня, 27 мая, на водоёмах Кемеровской области официально открылся сезон навигации, хотя катания на лодочках, в том числе по Томи в районе Кемерова, уже были замечены раньше срока, так как устоявшаяся жаркая летняя погода этому благоприятствовала.