Царьград

4 003 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena
    Когда уже все эти агалаковы свалят из России?Жанна Агалакова с...
  • Tatyana Zaytseva
    Допрыгается.Генерал-полковник...
  • Ольга Тимофеева
    Меньше таких особей в России,чище воздухЖанна Агалакова с...

В Кузбассе открылся сезон навигации

В Кузбассе открылся сезон навигации

Сегодня, 27 мая, на водоёмах Кемеровской области официально открылся сезон навигации, хотя катания на лодочках, в том числе по Томи в районе Кемерова, уже были замечены раньше срока, так как устоявшаяся жаркая летняя погода этому благоприятствовала.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх