Страна и люди
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Страна и люди

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МИД Таджикистана пошёл на "оскорбительную дерзость": Русскому послу вручена нота протеста

МИД Таджикистана пошёл на "оскорбительную дерзость": Русскому послу вручена нота протеста

Фото: коллаж Царьграда. МИД Таджикистана вручил русскому послу в республике Семёну Григорьеву ноту протеста, касающуюся, как утверждается, ущемления прав таджикских граждан в нашей стране.

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Комментарии
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Nikolay Komunadototznaet
Очень хочется верить что действительно, наша власть таки наконец уже придет в себя и начнет решать эта застарелую миграционную проблему. Её решение и так уже запоздало как минимум лет на 10.
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8 час.
САША ЛЕПАЕВ
всех удалить с России. а то придумали специалисты. торгаши бандиты таксисты террористы. не ужели страна не может обойтись от таких спецов. просто чиновникам и Володину позор. вообще не думает что происходит в стране. сколько жизней унесли эти мигранты. или ему еще мало. выдворять их со страны.или на фронт что бы заслужили место в стране.разгул банд. идет по стране. как и во время отечественной. мужчины на фронте банды в тылу.  неплохо приспособились.
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8 час.
Эдуард Николаев
пусть ноту едят сами
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8 час.

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