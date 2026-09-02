Нулевая вероятность передачи Курильских островов Японии — заявление МИД РФ

В ходе Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке с 1 по 4 сентября, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко дал однозначный ответ на вопрос о возможности передачи Курильских островов Японии.
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