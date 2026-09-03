Казахстан повысит минимальную пенсию до 74 919 тенге с 2027 года

В Казахстане с начала 2027 года будут пересмотрены базовые социальные показатели — минимальная пенсия и прожиточный минимум.
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