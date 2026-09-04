Простой русский пехотный Ваня...

Новость дня.4 сентября 2026 года на набережной Амура в Хабаровске открыли монумент, посвящённый победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НП Удар по кормушке:...
- М Макрон опубликова...
- Националисты давя...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым