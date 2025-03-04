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На Украине число дезертиров сравнялось с числом «бусифицированных» – Дацюк

На Украине число дезертиров сравнялось с числом «бусифицированных» – Дацюк

Украина не в силах длительное время проделать войну. Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский философ-майданщик Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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